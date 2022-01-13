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Словенский клуб арендовал форварда «Динамо»

Павел Соловей
Павел Соловей
13.01.2022
16:59
Новость
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо остаток сезона проведет в Словении. 22-летний бельгийский форвард будет выступать за «Целье» на правах аренды, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Каргбо присоединился к «Динамо» в зимнее межсезонье 2019/20, однако с тех пор провел всего три матча за основную команду в связи с травмами. В сезоне 2020/21 выступал на правах аренды за донецкий «Олимпик».

«Целье» по итогам 20-ти туров занимает 7-е место среди 10-ти участников элитного словенского дивизиона.

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