Скаут Серии А: в Генуе приход Шевченко вызвал огромный энтузиазм

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о реакции болельщиков «Дженоа» на то, что команду возглавил украинский тренер Андрей Шевченко.

«Следует признать, что в Генуе приход Андрея Шевченко вызвал огромный энтузиазм. Андрей человек с большим именем в Италии, легенда Серии А. Его согласие возглавить кризисную «Дженоа» стал для поклонников этой команды свидетельством того, что проект новых собственников серьезен и усиления будут реальны.

Энтузиазм, надежда и желание начать новую эру пост-Прециози стали главными лейтмотивами последних недель для большинства болельщиков клуба. Меньше было тех, кто сомневался в квалификации начинающего тренера, но наличие помощников в тренерском штабе во главе с Тассотти гарантирует опыт».

Напомним, что 21 ноября Шевченко дебютировал в Серии А в матче против «Ромы» (0:2).

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» в начале ноября. Команда из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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