Скаут Серии А: Шевченко готов жертвовать своими идеями ради результата «Дженоа»

Скаут Серии А Алекс Великих в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о дебюте Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа» в матче Серии А против «Ромы» (0:2).

«Дебют Шевченко в «Дженоа» следует отнести к разряду проб пера молодого автора. Все-таки он принял команду по ходу сезона и находящуюся в явном кризисе идей, результатов и состава. Эти три кризисных фактора и пытался как-то решить украинский специалист за короткий промежуток времени, готовясь к такому грозному сопернику, как «Рома» во главе с опытным тренером Моуриньо.

Безусловно, даже зная о проблемах римлян в последнее время нельзя было полагать, что это слабый соперник и возможно Шевченко пришлось идти где-то на компромисс с самим собой - отойти от идей игры в контроль мяча и схемы 4-3-3 в пользу задачи зацепиться за так нужные «Дженоа» турнирные очки и не проиграть. Потому и была выбрана тактика игры от обороны по схеме 3-5-2.

«Рома» же выставила агрессивный квартет атакующих игроков и играла на победу. До 83-й минуты тактика Шевченко в этом матче давала результат, но тут в футбол вмешался чистый случай, а именно за такие моменты мы и любим эту игру. В игру вошел 18-летний парень из Ганы и сделал результат, а его второй гол в ворота «Дженоа» многим напомнил голы самого Шевченко в Серии А.

В целом, еще раз скажу, что дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора, который показал способность трезвой оценки ситуации, когда для достижения успеха тренер готов жертвовать некоторыми своими идеями».

45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября. Команда из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.

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