Сидорчук – о поражении от «Барселоны»: была задача не пропустить быстрый гол

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», который завершился поражением киевской команды со счетом 0:1.

«Мы знали, что «Барселона» начнет игру хорошо. У нас была задача не пропустить быстрый гол. Так как они играли дома и имели 0 очков после двух туров, было понятно, что они очень серьезно настраивались на две игры с нами. Было также понятно, что они должны начать очень мощно. Мы хотели немного сбить темп, чуть дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось.

В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот», — приводит слова Сидорчука пресс-служба клуба.

«Динамо» занимает четвертое место в группе Е, набрав одно очко после трех туров.

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