Шуст: ожидали набрать больше очков, но важно сделать правильные выводы

Голкипер «Ингульца» Богдан Шуст в эксклюзивном комментарии Meta-ratings.com.ua подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

«Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего.

Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу.

Мои планы? Я остаюсь в «Ингульце».

В текущем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе «Ингульца» провел пять матчей, в которых пропустил семь мячей.

Команда из Петрово ушла на зимний перерыв на 14-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 очков.

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