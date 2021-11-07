Шевченко эмоционально высказался о своем назначении в «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение в генуэзский клуб.



«Это отправная точка в новом приключении, которое вернет «Дженоа» его великую историю», – написал Шевченко у себя в твиттере.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. ???????? @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. ???????? @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

Андрей Шевченко подписал контракт с генуэзским клубом до 30 июня 2024 года.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.

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Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

Шевченко подписал контракт с итальянской «Дженоа»

Официально: Шевченко – главный тренер «Дженоа»

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