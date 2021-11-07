Шевченко эмоционально высказался о своем назначении в «Дженоа»

07.11.2021
16:29
Новость
Футбол
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение в генуэзский клуб.
«Это отправная точка в новом приключении, которое вернет «Дженоа» его великую историю», – написал Шевченко у себя в твиттере.
Андрей Шевченко подписал контракт с генуэзским клубом до 30 июня 2024 года.
Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.
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Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы
Шевченко подписал контракт с итальянской «Дженоа»
Официально: Шевченко – главный тренер «Дженоа»
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