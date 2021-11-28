Шелаев: Шотландия - идеальный вариант для сборной Украины

В полуфинале стыковых матчей отборочного цикла чемпионата мира национальная сборная Украины сыграет в гостях с шотландцами.



Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы подопечных Александра Петракова в сражении в Глазго.

«Раньше пути сборных Украины и Шотландии пересекались дважды и в этих матчах мне посчастливилось участвовать. В отборе на чемпионат Европы мы в 2007 году в Киеве победили 2:0, а в Глазго уступили 1:3.

Я считаю, что нам повезло со жребием. Из остальных «сеянных» - Италия, Португалия и Швеция, на мой взгляд, сильнее украинской сборной.

Впрочем, сейчас еще рано кому –то отдавать предпочтение, ведь много будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут соперники к поединку, смогут ли задействовать оптимальные составы.

Все же, я считаю, что у наших ребят больше мастерства и очень важно, сумеют ли они найти веские контраргументы против длинных передач хозяев, жестких единоборств, домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений».

Напомним, что поединок Шотландия - Украина пройдет 24 марта 2022 года в Глазго.

Сборная, которая возьмет верх встретится в финале с победителем пары Уэльс - Австрия.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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