Шедевр от Левандовского, Гармаш хорош и в Лиге чемпионов: видео голов матча «Динамо» и «Баварии»

23 ноября в рамках пятого тура Лиги чемпионов «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Баварии» (1:2).

На 14-й минуте счет открыл Роберт Левандовски, для которого это девятый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Польский форвард отличился феноменальным ударом через себя.

На 42-й минуте Кингсли Коман удвоил перевес «Баварии».

На 70-й минуте Денис Гармаш после передачи Виктора Цыганкова отыграл один мяч.

Для 31-летнего полузащитника это первый гол в Лиге чемпионов с сентября 2016 года. Гармаш прервал сухую серию «Динамо» на групповых этапах главного клубного турнира Европы на отметке 460 минут. Киевская команда не забивала в пяти подряд предыдущих матчах.

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