Шаран рассказал, как «Минай» будет готовиться к весенней части чемпионата

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о планах подготовки закарпатской команды ко второй части сезона.

— Первый, втягивающий, сбор мы проведем в Ужгороде. В большей степени используем для этого базу «Миная». Она хоть и небольшая, но достаточно симпатичная. Тренировки у нас будут проходить с акцентом на закладывание фундамента функциональной подготовки. Будем заниматься в двухразовом режиме и на футбольном поле, каждый день работая с мячами.

На 22 января у нас запланирован контрольный матч с венгерским «Дебреценом», который состоится на поле соперника. По нему мы будем определяться как с новичками, так и с теми ребятами, кто находится на контракте. Затем местом нашей дислокации будет комплекс «Камелот», где проведем недельный сбор в преддверии вылета в Турцию (он запланирован на 1 февраля из Львова).

В этой стране состоится заключительный этап подготовки «Миная» к продолжению чемпионата, который продлится до 22 февраля и будет включать в себя семь контрольных матчей. По турецкому сбору уже все подтверждено — руководство клуба в этом вопросе сделало все возможное для этого».

Полностью интервью с Владимиром Шараном читайте здесь.

На зимний перерыв «Минай» ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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