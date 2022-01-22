Шаран: после матча с «Дебреценом» определимся с новичками

Новый главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал Meta-ratings.com.ua о первой неделе своего пребывания на этом посту.

«Знакомство с новым клубом прошло позитивно. Ребята работают хорошо – вопросов нет. Условия руководители «Миная» создают такие, чтобы тренировки проходили на должном уровне. Для этого используем искусственное поле, тренажерный зал, проводим беговую работу, занимаемся аэробикой. Все необходимое для занятий в Ужгороде имеется, и наш клуб арендует эти объекты.

Что касается питания, то и в этом вопросе все налажено. В общем, все условия для того, чтобы футболисты думали лишь о рабочем процессе, у нас есть.

Ребята и работают, выполняя предложенную программу. Правда, видно, что им тяжело. Хотя мы не даем подопечным больших нагрузок, ведь это лишь первый, втягивающий, этап подготовки. Сегодня он будет завершен контрольным матчем с «Дебреценом», который проведем в Венгрии. Накануне вся команда сделала ПЦР-тесты, необходимые также для пересечения украино-венгерской границы. К счастью, все здоровы.

Новички? Бытует мнение, что в этом деле не стоит спешить, так как после проведенных сборов в других командах игроки в «Минае» все равно будут прибавляться. Мы стараемся держать финансовый уровень, предусмотренный возможностями клуба. «Минай» не так уж богат, чтобы мочь себе позволить приобрести любого игрока.

После матча с «Дебреценом» мы определимся с возможностями находящихся у нас игроков. Я сказал ребятам, что контракт у футболистов еще не гарантия того, что они останутся в команде. И подопечные это прекрасно понимают. Так что мы начинаем процесс с чистого листа.

Мне импонирует работа Евгения Селезнева. Я ему объяснил, что он такой же игрок, как и все остальные игроки нашей команды. Да, уважаю его за прежние заслуги, однако меня интересует сегодняшний результат. Кто будет сильнее – тот и будет играть, и останется в команде. Заявил ребятам, что самое главное – это коллектив и результат. У нас осталось двенадцать матчей, каждый из которых – решающий.

Что касается потенциальных новичков, то пока на просмотре находится восемь футболистов. Надеюсь, что на очередном этапе подготовки к весенней части сезона, который пройдет в комплексе «Камелот», у нас будет пополнение теми игроками, которых я хотел бы видеть в рядах нашей команды. Это будут известные в футбольных кругах Украины ребята».

На просмотре в «Минае» сейчас находятся защитники Сигитас Олберкис, Александр Аксенов, Николай Квасный, Семен Ключи, вратарь Александр Бандура и нападающий Юрий Коломоец.

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