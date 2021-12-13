Шаран: «Александрия» занимает свое место в турнирной таблице УПЛ

Известный украинский тренер Владимир Шаран в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua подытожил выступление своей бывшей команды «Александрии» в первой части сезона УПЛ.



«Между «Александрией» и «Шахтером» была равная игра. Где-то мастерство и скорость «Шахтера» нивелировались тем, что футбольное поле было тяжелое. Безусловно, надо учитывать то, что «Шахтер» еще играл в еврокубках. Но «Александрия» выглядела очень достойно в плане организации игры в плане игры в обороне. Это была равная, где-то ничейная игра. Но мастерство сыграло свою роль в завершающих стадиях атак. В целом была боевая игра. «Александрия», как и раньше, сейчас очень боевито действует против «Шахтера». «Александрия» - неудобный соперник для «Шахтера».

До начала этого сезона многие скептики говорили, что «Александрия» будет бороться за выживание. Но, честно говоря, я вообще таких высказываний не понимал. Если так разобраться, то в команде, однозначно, нужно было проводить ротацию состава. Это нужно было мне сделать немножко раньше. Я это знал. Но я этого, к сожалению, не сделал.

Многие ребята ушли из команды, так как они свое исчерпали в «Александрии». Не хочу называть фамилии, но, возможно, с ними надо было расставаться немножко раньше. В этом сезоне я смотрел практически каждую игру «Александрии». И за это время постоянно выходили в основе восемь человек, которых я в команду приглашал. Просто тогда по разным причинам они не играли, некоторые были еще молоды. К этому сезону они хорошо подготовились. В первых турах, возможно, не все команды особо воспринимали «Александрию», потому что много футболистов покинули команду. А «Александрия» добивалась хороших результатов. Не скажу, что они ярко играли, но результаты были. Я считаю, безусловно, «Александрия» занимает свое место в турнирной таблице УПЛ. Сейчас, самое главное, правильно усилить состав. Конечно, хочется, чтобы александрийцы показали свое лицо и во второй части чемпионата.

У «Шахтера» также перед началом сезона произошли пертурбации в тренерском штабе и в составе. К сожалению, травмировались Траоре и Мораес. Как поменялся стиль при Де Дзерби? Может стало больше коротких передач и контроля мяча. Де Дзерби – импульсивный итальянец и его задача забрать чемпионство у «Динамо». Это «горняки» и подтверждают, находясь на первом месте. Но все равно «Шахтеру» нужно улучшать игру в обороне. А по поводу чемпионата Украины, то вся борьба за чемпионский титул впереди».

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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