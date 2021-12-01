Сабо: было бы справедливо вручить «Золотой мяч» Месси и Левандовски

Известный украинский тренер Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



«Справедливо ли Месси получил «Золотой мяч»? Двоякое мнение. Месси выиграл Копа Америка. Это очень много значит. Левандовски хороший игрок, он забивной. Поляк на поле работает непосредственно в центральной зоне. И, когда мяч туда попадает, он забивает. Также он забивает после подачи с фланга. Так решило голосование. Месси – это все-таки многосторонний игрок, который делает результат.

Стоило ли вручить два «Золотых мяча»? Я думал, что так в результате и сделают. Это было бы справедливо. Тяжело было смотреть на Левандовски. Но что делать? Премию уже вручили.

Может ли Левандовски в будущем все-таки получить «Золотой мяч»? Я думаю, что если Левандовски в следующем году будет забивать также, как он сейчас забивает, а «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов, тогда обязательно следующий «Золотой мяч» дадут польскому форварду.

А Месси в этом году дали «Золотой мяч», потому что он очень много сделал для сборной Аргентины на победном Копа Америка. Он там очень здорово сыграл. А по Месси добавлю еще, что он до перехода в ПСЖ все время играл за «Барселону». 3-4 года назад Лионель говорил, что он никуда из «Барселоны» не уйдет. Скучает ли Месси по «Барсе»? Конечно. Он вырос в «Барселоне». Не знаю, почему так поступило руководство. Это все деньги, политика», - сказал Сабо.

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