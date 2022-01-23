«Рух» подпишет ещё одного легионера и расстанется с тремя игроками

22 января львовский «Рух» провел сразу два спарринга с областными аматорскими командами, отпраздновав уверенные победы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Леонида Кучука 29 января также сыграют два контрольных поединка: с чемпионом Львовщины — «Юностью» и перволиговой тернопольской «Нивой».

«Рух» продолжает работу на трансферном рынке

По имеющейся информации, близки к подписанию контрактов с «Рухом» два находящихся на просмотре легионера. Один из них — защитник сборной Сенегала.

В то же время, Роман Гагун, Андрей Кухарук и Александр Бандура, скорее всего, продолжат карьеру в других клубах. В частности, к ним проявляет интерес «Mинай».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».

Ранее мы сообщали о том, что львовский клуб выкупил у «Жальгириса» защитника сборной Сенегала.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

ФИФА объявляет войну арендам: у «Шахтера» и «Динамо» намечаются большие проблемы

После матча с «Дебреценом» «Минай» расстался с несколькими новичками

На просмотр в «Ужгород» приехали три нигерийца

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.