«Рух» подпишет ещё одного легионера и расстанется с тремя игроками

22 января львовский «Рух» провел сразу два спарринга с областными аматорскими командами, отпраздновав уверенные победы.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Леонида Кучука 29 января также сыграют два контрольных поединка: с чемпионом Львовщины — «Юностью» и перволиговой тернопольской «Нивой».
По имеющейся информации, близки к подписанию контрактов с «Рухом» два находящихся на просмотре легионера. Один из них — защитник сборной Сенегала.
В то же время, Роман Гагун, Андрей Кухарук и Александр Бандура, скорее всего, продолжат карьеру в других клубах. В частности, к ним проявляет интерес «Mинай».
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».
Ранее мы сообщали о том, что львовский клуб выкупил у «Жальгириса» защитника сборной Сенегала.
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