Рева: на моем пути в «Динамо» встал Сабо

Вратарь «Левого берега» Виталий Рева считает, что бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо не способствовал его вратарскому росту во время карьеры в киевской команде.

«Я с огромным уважением отношусь к «Динамо». Она мне очень многое дала. Но, наверное, я мало матчей провел в основном составе. Возможно, на моем пути встал такой знаменитый тренер, как Йожеф Йожефович Сабо. Не знаю, у меня к нему были такие моменты…

Есть люди, которые к друг другу притягиваются и понимают, есть люди, которых ты уважаешь. Возможно, Йожеф Йожефович сделал для меня какие-то хорошие вещи, но в 2004 году, когда он пришел, мне было некомфортно на душе. Это не умаляет его заслуг перед футболом, это нормальный процесс. В мире не может все быть гладко», – сказал Рева в эфире Youtube-канала «Sport Arena».

47-летний Рева играл в «Динамо» с 2001 года по 2007 год. В футболке киевлян вратарь провел 65 игр, пропустив 41 мяч.

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