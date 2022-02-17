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«Прикарпатье» подписало экс-полузащитника «Волыни» и «Полесья»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
17.02.2022
14:07

В очередном спарринге ивано-франковское «Прикарпатье» взяло верх над тернопольской «Нивой» (2:1).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом контрольном поединке за победителей играл потенциальный новичок - полузащитник Богдан Оринчак, после финального свистка подписавший годичный контракт с прикарпатцами.

Напомним, что Оринчак с 2016 по 2019 год уже защищал цвета «Прикарпатья», забив 18 голов в 75 поединках, а затем выступал за «Волынь» и «Полесье».

По имеющейся информации близки к тому, чтобы узаконить отношения с «Прикарпатьем» Валерий Доля, минувшей осенью игравший за «Таврию» и Василий Дербах, который после полугодичного перерыва может вернуться в ивано-франковскую команду.

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