Президент «Никополя»: пока что нет определенности с финансированием команды

Президент ФК «Никополь» Константин Симашко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о том, продолжит ли местная команда выступления во Второй лиге в новом году.

«Пока что нет определенности в этом вопросе. Все упирается в финансирование. Конкретика должна появиться в конце января следующего года. Пока же «Никополь» покинули во главе с главным тренером – Александром Поклонским и его помощниками, девять футболистов. На контракте остаются 13 игроков. Если удастся решить вопрос с бюджетом, то сразу займемся поисками нового тренера. Пока же шансы на будущее 50 на 50».

Напомним, что «Никополь» занимает 12 место в группе «Б» Второй лиги, набрав 20 очков.

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