Попов назвал игрока «Динамо», которого Луческу выгнал с тренировки

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал о тренировках под руководством Мирчи Луческу. Центрбек бело-синих также назвал игрока, которого румынский тренер выгнал с тренировки.

«Когда пришел Луческу, все хотели проявить себя и кому-то доставалось на тренировках. Луческу все очень сильно уважают. Его слово – закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга, ведь на следующий день нам играть, проявляйте себя на поле, в игре.

А здесь нужно друг друга немного беречь. Если видишь, что не успеваешь, лучше убери ногу – пусть он заберет мяч и уйдет. Луческу всегда нам это говорит, всегда. Было такое, что искры летели. Это нормально, футбол.

Луческу выгонял кого-нибудь? На мой взгляд, было на сборах предыдущих, летом. Он выгнал Бенито. То, что я помню. Он завелся, опасно прыгнул. И он выгнал его, если я не ошибаюсь. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом ребята рассказывали, что Бенито начал сходить с ума, и он его выгнал», — рассказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

На данный момент Бенито находит в аренде в хорватской «Горице», за которую провел всего 23 минуты.

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