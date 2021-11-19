Полузащитник «Черноморца» рассказал об интересе со стороны другого клуба.

Игрок одесского «Черноморца» Артур Авагимян рассказал, что к нему проявляет заинтересованность другая команда.



«Разговоры на эту тему ведутся. На сегодняшний день есть заинтересованность в моих услугах. «Александрия»? По понятным причинам, пока не могу сказать от кого, но это клуб из чемпионата Украины.

В Европе, конечно, хотелось бы поиграть. Если бы было какое-то интересное предложение, то любой футболист охотно туда поехал. Есть яркие тому примеры – Малиновский и Яремчук, которые почувствовали специфику зарубежного футбола в Бельгии и начали прогрессировать, перебравшись затем в «Аталанту» и «Бенфику». Да и тот же Витя Коваленко - стабильный игрок Серии А. Нужно стараться подтягиваться к ним.

Да, у меня была попытка заиграть в Европе. Тогда была проблема в том, что я ехал туда из юношеского футбола сам, не имея конкретных предложений. Пробовал устроиться в клубах Испании и Франции, но на те деньги, на которые я мог там рассчитывать, было бы тяжело жить. В отличие от местных футболистов, мне, 19-летнему парню, пришлось бы на них просто выживать. Поэтому и принял решение, что оставаться нет смысла. Хотя проблем по части готовности никаких не было – я был на требуемом уровне и со всем справлялся».

Напомним, что Артур Авагимян является воспитанником академии донецкого «Шахтера». Стажировался в «Бордо», а также выступал за армянский «Алашкерт» и юношескую сборную Украины.

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