«Полесье» заинтересовано в услугах хавбека «Десны»

Полузащитник «Десны» Леван Арвеладзе может продолжить карьеру в Первой лиге. В услугах хавбека заинтересовано «Полесье», сообщает FootBoom.

31 декабря этого года у 28-летнего хавбека истекает срок действия контракта с черниговским клубом и если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества, футболист получит статус свободного агента.

Арвеладзе защищает цвета «Десны» с января 2020 года. Также он выступал за черниговцев с 2016 по 2018 год.

Ранее игрок выступал за «Днепр», «Кривбасс», «Скалу», «Агробизнес TSK», «Нефтяник-Укрнафту» и «Зарю».

«Десна» завершила первую часть сезона в УПЛ на 7-й строчке, «Полесье» занимает 9-е место в Первой лиге.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Рябоконь: у многих игроков «Десны» заканчиваются контракты, команда измениться

«Десна» близка к потере сразу трех своих лидеров

Форвард «Десны» может поехать на сборы с «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.