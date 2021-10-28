Пидкивка: в «Минае» просто поддерживаю спортивную форму

Экс-вратарь молодежной сборной Украины Роман Пидкивка в эти дни находится в расположении закарпатского «Mиная».

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua26-летний голкипер поделился своими впечатлениями о пребывании в закарпатском клубе.

«Я доволен тем, как в «Минае» организован тренировочный процесс. Но пока я здесь просто поддерживаю спортивную форму. Больше комментировать нечего».

Напомним, что раньше Роман Пидвивка выступал за львовские «Карпаты», киевский «Арсенал», одесский «Черноморец». За молодежную сборную Украины голкипер провел десять матчей.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Пидкивку в 200 тысяч евро.

Ранее наш сайт сообщил, что защитник сборной Украины Николай Матвиенко продлил контракт с донецким «Шахтером».

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