Петраков: я очень доволен тем, что мы вышли в плей-офф

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной.



«Я очень доволен тем, что мы вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех ребят с тем, что они сегодня сделали. Также хочу поздравить свой штаб. Они мне очень помогали. Также поздравляю. Андрея Павелко за то, что поверил в меня и очень поддерживал. Поздравляю всех болельщиков Украины.

Это был нервный матч. Хорошо поговорили в перерыве, ребята очень прибавили. Не хочу говорить об игре. Был матч на результат.

Да, ребята хорошо вышли на замену. Довбик забил и мог забивать еще. У меня ни к кому нет вопросов. Все 25 человек работали на максимуме.

Эти три месяца были самыми тяжелыми в моей футбольной жизни. Наверное, я постарел лет на пять. Я уже адаптировался. Хотя еще не до конца.

У меня нет никаких планов. Я исполняющий обязанности тренера. Что будет дальше, я не знаю. Ничего пока не могу сказать. Мы сделали только 50% от того, что нужно. Будет жеребьевка и очень тяжелый плей-офф. Но ребята никого не боятся. У нас собрался очень хороший коллектив. Наша цель - поехать в Катар.

Есть ли идея отправить Дешаму бутылку хорошего вина за победу над Финляндией? Решим вместе с президентом УАФ, как это делается. Думаю, послать письмо и поблагодарить за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе».

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