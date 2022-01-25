Петраков: стажировку в «Аталанте» пока что придется отложить

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, что пока не поедет на стажировку в «Аталанту».

«Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации… Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку».

Полностью интервью с Александром Петраковым читайте здесь.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера».

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