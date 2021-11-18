Петраков: сборная Украины в плей-офф никого не боится

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей на чемпионат мира 2022 года, которая состоится 26 ноября.

«Мы сделали всего 50 процентов от того, что нужно. Сейчас будет жеребьевка. Плей-офф очень сложный, но я знаю, что ребята никого не боятся. У нас очень хороший коллектив. Кто бы не был нашим соперником, мы будем играть. У нас есть цель — поехать в Катар», — сказал Петраков в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что 17 ноября Александр Петраков был утвержден на посту главного тренера сборной Украины.

Главная команда нашей страны заняла второе место в своей отборочной группе и в марте сыграет в стыках за право пробиться на мундиаль. Среди потенциальных соперников сборной Украины есть Италия и Португалия.

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