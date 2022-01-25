Петраков рассказал, как созванивается с Ярмоленко, Зинченко, Малиновским

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о ситуации с украинскими игроками, которые выступают в европейских чемпионатах.

«Каждые две недели созваниваюсь с ребятами, лично общаюсь, узнаю, как у них дела, как ситуация в клубах.

Проблемы с игровой практикой? К сожалению, да. Мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет. Конечно, есть эти проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает».

Полностью интервью с Александром Петраковым читайте здесь.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера».

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