Петраков объяснил, почему сборная Украины не будет проводить зарубежный сбор в марте

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, как команда будет готовиться к плей-офф ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

«Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.

Увы, ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-нибудь непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами».

Полностью интервью с Александром Петраковым читайте здесь.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера».

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