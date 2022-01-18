Первый зимний новичок прошел медосмотр для «Кривбасса»

Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 18 января успешно прошел медосмотр для «Кривбасса» центральный защитник Глеб Бухал. Завтра он должен подписать контракт с криворожским клубом.

Напомним, что 26-летний защитник раньше выступал за киевский «Арсенал», «Mеталлист», «Чайку», «Львов» и «Александрию».

Ранее мы сообщали, что капитан «Александрии» продлил контракт с клубом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Боснийский легионер «Кривбасса» может покинуть команду Бабича

На сборе в Турции «Кривбасс» сыграет с командой УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.