Первый зимний новичок прошел медосмотр для «Кривбасса»

18.01.2022
22:01
Новость
Футбол
Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 18 января успешно прошел медосмотр для «Кривбасса» центральный защитник Глеб Бухал. Завтра он должен подписать контракт с криворожским клубом.
Напомним, что 26-летний защитник раньше выступал за киевский «Арсенал», «Mеталлист», «Чайку», «Львов» и «Александрию».
Ранее мы сообщали, что капитан «Александрии» продлил контракт с клубом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Боснийский легионер «Кривбасса» может покинуть команду Бабича
На сборе в Турции «Кривбасс» сыграет с командой УПЛ
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.