Перволиговый «Ужгород» расстался с нападающим

В весенней части сезона «горожанам» не избежать серьезных кадровых изменений.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, один из аутсайдеров Первой лиги - «Ужгород» продолжает расторгать контракты с игроками, которые защищали его цвета минувшей осенью. Больше не будут выступать за команду Вадим Ференцик и Павел Тищук. Вернется в ровенский «Верес» арендованный вратарь Вадим Ющишин, а лидер нападения – Виктор Хомченко, согласно договоренностей, сможет трудоустроиться в более именитой команде Первой лиги. Тем более, что заманчивых предложений у него хватает.

По имеющейся информации, во время зимних этапов подготовки главный тренер Богдан Блавацкий и его помощники планируют просмотреть большую группу потенциальных новичков и с десятью из них будут подписаны контракты. Это кадровое усиление должно помочь закарпатцам в борьбе за сохранение «прописки» в Первой лиге.

Напомним, что пока «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.



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