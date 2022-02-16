Перволиговый «Ужгород» подпишет экс-игроков УПЛ

28 февраля «Ужгород» отправится на предпоследний этап подготовки - в Венгрию, где сыграет три спарринга.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за «Ужгород» снова будет выступать полузащитник Сергей Mашталир. После окончания срока контракта он пытался трудоустроиться в «Оболони», но его не устроили предложенные киевлянами условия, и поэтому решил вернуться в «Ужгород».

Также в ближайшие дни ужгородцы узаконят отношения с двумя новичками - Mаксимом Гирным и Сергеем Стенем, минувшей осенью выступавших за второлиговый «Mункач». А к отъезду на сбор в Венгрию «горожане» собираются арендовать еще двух игроков из клубов УПЛ.

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