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Перволиговый «Ужгород» подпишет экс-игроков УПЛ

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
15:08

28 февраля «Ужгород» отправится на предпоследний этап подготовки - в Венгрию, где сыграет три спарринга.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, за «Ужгород» снова будет выступать полузащитник Сергей Mашталир. После окончания срока контракта он пытался трудоустроиться в «Оболони», но его не устроили предложенные киевлянами условия, и поэтому решил вернуться в «Ужгород».

Также в ближайшие дни ужгородцы узаконят отношения с двумя новичками - Mаксимом Гирным и Сергеем Стенем, минувшей осенью выступавших за второлиговый «Mункач». А к отъезду на сбор в Венгрию «горожане» собираются арендовать еще двух игроков из клубов УПЛ.

Ранее мы сообщали о том, что черновицкая «Буковина» вскоре утвердит нового главного тренера.

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