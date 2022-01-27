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«Перемога» подписала нападающего, выступавшего в «Аяксе»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
27.01.2022
20:24
Новость
Футбол

Днепровская «Перемога» пригласила в свои ряды ещё одного новичка.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua им стал 19-летний нападающий Николай Рогулин, предыдущим клубом которого был «Никополь».

Рагулин также выступал за молодежные команды: «Крылья Советов» (2013), ЦСКА (2014), «Аякс» (2014), РУФК «Харьков» (2015-2017), «Днепр» (2017-2019), «Авангард» (2020).

Напомним, что ранее игроками «Перемоги» стали Артур Денчук, Роберт Гегедош, Дмитрий Немчанинов, Сергей Шаповал, Виталий Тимофеенко, Максим Ковалев.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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