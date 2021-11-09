«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи

Травмы никак не дают днепрянам сыграть оптимальным составом.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, как минимум в следующих двух турах «Перемоге» не поможет основной опорник Герасиме Резесидзе. В матче позапрошлого тура Второй лиги со «Скоруком» (1:1) 28-летний футболист повредил мышцы задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил поединок с «Полтавой» (0:2).

Не принимал участие в двух последних матчах и арендованный у «Металлиста» центрхав Владислав Краев. У 26-летнего полузащитника сломан большой палец на ноге, поэтому в ближайшее время он также не помощник своей команде.

«Перемога», перед которой стоит задача по итогам сезона повыситься в классе, после 17 туров чемпионата Второй лиги занимает 5-е место в группе Б. 14 ноября команда Сергея Воробья сыграет дома с «Ярудом».

Ранее наш сайт сообщал, что лучший бомбардир Первой лиги сезона 2004/2005 стал спортивным директором «Виктории».

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