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«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.11.2021
12:06
Новость
Эксклюзивы
1 комментарий
«Перемога» осталась без двух основных игроков на ближайшие матчи

Травмы никак не дают днепрянам сыграть оптимальным составом.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, как минимум в следующих двух турах «Перемоге» не поможет основной опорник Герасиме Резесидзе. В матче позапрошлого тура Второй лиги со «Скоруком» (1:1) 28-летний футболист повредил мышцы задней поверхности бедра, из-за чего уже пропустил поединок с «Полтавой» (0:2).

Не принимал участие в двух последних матчах и арендованный у «Металлиста» центрхав Владислав Краев. У 26-летнего полузащитника сломан большой палец на ноге, поэтому в ближайшее время он также не помощник своей команде.

«Перемога», перед которой стоит задача по итогам сезона повыситься в классе, после 17 туров чемпионата Второй лиги занимает 5-е место в группе Б. 14 ноября команда Сергея Воробья сыграет дома с «Ярудом».

Ранее наш сайт сообщал, что лучший бомбардир Первой лиги сезона 2004/2005 стал спортивным директором «Виктории».

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Комментарии (1)
Антон Чехов
Антон Чехов
Посетитель
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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09.11.2021 13:11

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