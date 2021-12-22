Павлов: трансфер Миколенко в «Эвертон» говорит о хорошей работе Луческу

Известный украинский тренер Николай Павлов в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о переходе украинского защитника Виталия Миколенко в английский «Эвертон».



«Конечно, приятно, что такой клуб заинтересовался нашим футболистом. Я, конечно, доволен, что игрок киевского «Динамо» продолжит карьеру в Англии. Это говорит о хорошей работе прежде всего тренера команды, а именно наставника киевлян Мирчи Луческу.

Миколенко будет третьим украинцем в АПЛ? Растет ли уровень украинского футбола? Могу отметить то, что «Динамо» явно прогрессирует с приходом на пост главного тренера команды Луческу. Когда через полгода в УПЛ появится «Металлист», тогда чемпионат Украины будет интереснее.

Сможет ли Миколенко заиграть в основе «Эвертона» с первых матчей? Я думаю, что да. Если такая сумма за Виталия заплачена, то, наверное, на него рассчитывают в ливерпульском клубе. Во всяком случае, я думаю, перспективы у Миколенко хорошие.

Возможен ли в ближайшее время трансфер моего воспитанника Шапаренко в европейский клуб? Я думаю, что он также один из кандидатов в ближайшее время на переезд в Европу», - сказал Павлов.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.



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