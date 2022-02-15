Палата споров УАФ назначила заседание по «делу Калитвинцева»

Палата по решению споров УАФ начнет рассматривать «дело Калитвинцева». Однако слушания могут занять несколько месяцев.

Как стало известно Meta-ratings.com.uа, дело о переходе полузащитника «Десны» Владислава Калитвинцева в «Александрию», которое обжаловала черниговская команда, Палата по решению споров УАФ, начнет рассматривать второго марта. Задача «Десны» доказать, что у Комитета по статусу и трансферам футболистов не было оснований разрешить этот переход.

По имеющейся информации, рассмотрение этого дела может занять несколько месяцев, а поскольку Комитет по статусу и трансферам футболистов уже разрешил заявить Калитвинцева за «Александрию», то он пока имеет полное право выступать за свою новую команду.

Ранее спортивный юрист назвал причину, по которой УАФ решила допустить Калитвинцева к матчам.

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