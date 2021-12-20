Основной вратарь «Буковины» покинул клуб

Выпускник академии «Днепра» вышел на рынок свободных агентов.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вслед за нападающим Фади Салбаком, полузащитником Артуром Орнатом и защитником Андреем Нижником о расторжении контракта с «Буковиной» договорился голкипер Иван Пономаренко. Соглашение было рассчитано до марта 2022 года, но, поскольку стороны не собирались его продлевать, футболист и клуб решили расстаться досрочно.

23-летний Пономаренко перешел в «Буковину» в начале этого года из душанбинского ЦСКА. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 15 матчей (8 — «на ноль») и пропустил 12 мячей.

«Буковина» занимает 9-е место в группе А. В первом официальном матче 2022 года команда проведет на выезде с «АФСК Киев» (базовый день тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что «Буковина» может потерять вратаря Пономаренко и еще пять футболистов.

Также в «Буковине» перенесли вопрос смены руководства клуба.

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