Определился еще один соперник «Металлиста» на втором турецком сборе

Постепенно заполняется сетка контрольных матчей харьковчан на следующем этапе зимней подготовки.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в рамках второго тренировочного сбора в Турции «Металлист» сыграет с румынским «Петролулом» из Плоешти.

Встреча запланирована на 8 февраля. Вечером того же дня команда Александра Кучера проведет в Белеке матч 2-го тура Winter Cup 2022 с «Вересом».

«Петролул», как и «Металлист», лидирует во втором по силе дивизионе своей страны (42 очка после 16 туров). Обе команды отправляются на сборы в Турцию 30 января, причем румыны летят в Анталью чартерным рейсом.

Ранее стало известно, что на втором сборе «Металлист» сыграет с вице-чемпионом Грузии и казахстанской командой украинского тренера.

Также сообщалось, что полузащитник «Металлиста» договорился о разрыве контракта и вернется в Казахстан.

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