Определились еще три спарринг-партнера «Ингульца» на турецком сборе

На первом этапе подготовки команда из Петрово проведет семь контрольных матчей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, третьего февраля «Ингулец» сыграет с сербским ФК «Чукарички», 7 - с «Дилой» из Грузии и 13 - с казахстанской «Астаной».

Остальные спарринг-партнеры: болгарский ЦСКА (30 января), польская «Mедзь» (10 февраля), «Кривбасс» (16 февраля) и еще одна польская команда - «Видзев» (18 февраля).

По имеющейся информации, несколько потенциальных новичков-легионеров приедут на просмотр непосредственно в Турцию.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Колоса» перешел в «Ингулец».

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