Определились еще три спарринг-партнера «Ингульца» на турецком сборе

На первом этапе подготовки команда из Петрово проведет семь контрольных матчей.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, третьего февраля «Ингулец» сыграет с сербским ФК «Чукарички», 7 - с «Дилой» из Грузии и 13 - с казахстанской «Астаной».
Остальные спарринг-партнеры: болгарский ЦСКА (30 января), польская «Mедзь» (10 февраля), «Кривбасс» (16 февраля) и еще одна польская команда - «Видзев» (18 февраля).
По имеющейся информации, несколько потенциальных новичков-легионеров приедут на просмотр непосредственно в Турцию.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».
Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Колоса» перешел в «Ингулец».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.