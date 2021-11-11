Олейник: знаком с Петраковым, но на сегодняшний день мне попасть в сборную трудно

Украинский полузащитник финского СИКа Денис Олейник в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о возможном вызове в сборную Украины.

«Человеку в течение дня более 60-ти тысяч мыслей в голову приходит. На сегодняшний день я реально смотрю на вещи и понимаю, что сейчас попасть в сборную Украины очень трудно.

Я с Александром Петраковым никогда не работал, но мы знакомы и знаем друг друга. Потому что он тренировал юношеское «Динамо», а я был в академии «Динамо». Мы играли друг против друга.

Шансы Украины поехать на ЧМ? Хорошие шансы. Надо обыграть Боснию и тогда думаю, что все будет хорошо. Нам это под силу, мы можем это сделать и сделаем это».

Полностью интервью с Денисом Олейником читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Без двух игроков «Динамо»: объявлена заявка сборной Украины на матч с Болгарией

Видео: за несколько часов до матча Украина - Болгария на стадионе «Черноморец» возник пожар

Стало известно, повлияет ли пожар на стадионе в Одессе проведению матча Украина - Болгария

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.