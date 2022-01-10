Один из лидеров Второй лиги претендует на капитана «ВПК-Агро»

С 31 декабря футболист находится в статусе свободного агента.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, капитан «ВПК-Агро» центральный защитник Сергей Палюх попал в сферу интересов «Скорука». В декабре «ВПК-Агро» не удалось договориться с футболистом о новом контракте.
26-летний Палюх в нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей. Также на его счету 3 игры в Кубке Украины.
«Скорук» занимает 2-е место в группе Б Второй лиги. Перед коллективом стоит задача побороться за путевку в Первую лигу.
Ранее наш сайт сообщал о первом зимнем новичке «Скорука».
В комментарии нашему сайту главный тренер команды Александр Степанов заявил о планах доукомплектоваться пятью-шестью футболистами с опытом выступлений в Первой лиге.
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