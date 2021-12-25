Один из лидеров Второй лиги нацелился на хавбека «Альянса»

Мастер исполнения стандартов оказался на распутье.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, один из лучших вингеров предыдущего сезона Первой лиги Богдан Шмигельский, начинавший нынешний чемпионат в составе «Альянса», может вернуться на Днепропетровщину.

Быстрый, техничный и изобретательный левша, ранее игравший за «Никополь» и «ВПК-Агро», зимой сменит клубную прописку. По нашей информации, футболиста хочет видеть в своих рядах «Скорук» из Никопольского района.

28-летний Шмигельский в текущем сезоне провел за «Альянс» 17 матчей и забил 2 мяча в Первой лиге. Также на его счету 4 игры и 1 гол в Кубке Украины.

«Скорук» занимает 2-е место в группе Б Второй лиги. Перед командой стоит задача завоевать путевку в Первую лигу.

По окончании осенней части сезона «Скорук» расстался с защитниками Игорем Катерушей и Владиславом Веремеевым. В комментарии нашему сайту главный тренер команды Александр Степанов заявил о планах доукомплектоваться пятью-шестью футболистами с опытом выступлений в Первой лиге.

Ранее президент «Перемоги» заявил Meta-ratings.com.ua, что в клубе не согласны с решением КДК по матчу с «Сумами» и будут подавать апелляцию.

Также стало известно, что «Полтава» подпишет одного из лучших бомбардиров «Волчанска».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Экс-наставник «Кривбасса» отказал клубу Второй лиги

Лучший бомбардир «ВПК-Агро» подписал новый контракт с клубом

Три игрока «Ингульца» могут вскоре завершить карьеру и перейти на тренерскую работу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.