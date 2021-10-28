Несколько игроков «Ворсклы» вышли из самоизоляции и будут готовиться к матчу с «Черноморцем»

Первого ноября в 13-м туре чемпионата УПЛ полтавчане будут принимать «Черноморец».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, завтра возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции футболисты «Ворсклы» Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко, Дмитрий Кравчук. И, если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.



Капитан полтавчан Чеснаков и его партнеры вышли из самоизоляции

Напомним, что пока «Ворскла» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.

В 12-м туре полтавчане потерпели домашнее поражение от «Шахтера» (0:2), хотя сражались достойно даже после удаления Оливье Тилля еще в первом тайме.

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