Немчанинов рассказал, почему принял предложение от команды Второй лиги

Один из экс-лидеров «Вереса» Дмитрий Немчанинов весеннюю часть сезона начнет во второлиговом ФК «Перемога».



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он рассказал, почему решил продолжить свою карьеру именно в команде из Днепра.

«У меня закончился контракт с «Вересом» и когда стало известно, что ровенчане не собираются продлевать соглашение, пришлось заняться трудоустройством. Было несколько вариантов, один даже зарубежный, но в итоге остановил свой выбор на ФК «Перемога».

Почему? Прежде всего, из-за амбиционных задач днепрян, уже в этом сезоне запланировано повышение в классе. Во-вторых, устроили меня и предложенные финансовые условия. Также немаловажно, что мои знакомые - Ринар Валеев и Антон Кича, выступающие за «Перемогу», рассказывали, что клубное руководство слов на ветер не бросает, а в команде хороший микроклимат. Поэтому и подписал длительный контракт».

Напомним, что в осенней части сезона 31-летний Дмитрий Немчанинов провел за «Верес» в чемпионате УПЛ 17 матчей.

Также «Металлист» купит еще одного аргентинца.

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