Нападающий «Нивы» заинтересовал команды УПЛ

Тернопольская «Нива» после восстановительного сбора свои первые контрольные матчи проведет в феврале.
Сначала она померяется силами во Львове 9-го февраля с одним из лидеров группы А Второй лиги - «ЛНЗ» (Черкассы), затем будет выяснять отношения с ивано-франковским «Прикарпатьем» (16 февраля) и через неделю - с луцкой «Волынью».
Все этапы подготовки «Нива» проведет в Украине. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до первых спаррингов тернопольчане собираются подписать трех новичков и на этом завершить селекционную работу.
Хотя возможны потери, в частности, нападающий Сергей Кисленко имеет приглашения из команд УПЛ.
Напомним, что «Нива» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.