Нападающий «Нивы» заинтересовал команды УПЛ

Тернопольская «Нива» после восстановительного сбора свои первые контрольные матчи проведет в феврале.

Сначала она померяется силами во Львове 9-го февраля с одним из лидеров группы А Второй лиги - «ЛНЗ» (Черкассы), затем будет выяснять отношения с ивано-франковским «Прикарпатьем» (16 февраля) и через неделю - с луцкой «Волынью».

Все этапы подготовки «Нива» проведет в Украине. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до первых спаррингов тернопольчане собираются подписать трех новичков и на этом завершить селекционную работу.

Хотя возможны потери, в частности, нападающий Сергей Кисленко имеет приглашения из команд УПЛ.

Напомним, что «Нива» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

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