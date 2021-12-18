Нападающий «Львова» пропустит первый сбор команды

10 января футболисты 10 января футболисты «Львова» возобновят подготовку к поединкам второго круга чемпионата УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на 16 января запланирован вылет «горожан» на сбор в Турцию, где они проведут восемь спаррингов. В составе львовской делегации будет отсутствовать основной нападающий Назарий Ныч, у которого возникли проблемы с плечевым суставом и 13 декабря он был прооперирован в одной из ровенских клиник. На восстановление уйдет два месяца и есть надежда, что к началу весенней части сезона форвард вернется в строй.

ФК «Львов» готовится к отпуску

По имеющейся информации, больше не будут выступать за «Львов» Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин, с которыми расторгнуты контракты по согласию сторон.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 17 очков.

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