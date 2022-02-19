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На сборе в Турции «Краматорск» сыграет с «Альянсом» и «Подольем»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
19.02.2022
19:35

25 февраля «горожане» улетят на зарубежный этап подготовки.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, запланированы пять контрольных поединков, два — с представителями Украины — «Альянсом» и «Подольем».

По имеющейся информации, 22 февраля «Краматорск» проведет спарринг — с второлиговым «Ярудом». В этот же день «горожане» подпишут вратаря Кирилла Самойленко, минувшей осенью выступавшего за «Днепр» (Черкассы). Он привлекался и в юношескую сборную Украины.

Этот футболист станет уже пятым зимним новичком «Краматорска». Ранее были подписаны контракты с Сергеем Швецом, Mаксимом Гавриленко — из «Полесья», Артемом Цурупиным — из «Олимпика» и Mаксимом Бабийчуком («Верес»).

Напомним, что в последнем спарринге «Краматорск» взял верх над юниорами «Mеталлиста 1925» (3:0).

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