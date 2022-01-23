Муж Свитолиной вышел в четвертьфинал Australian Open

Для Гаэля Монфиса (№20 в рейтинге ATP) турнир серии «Большого шлема» Australian Open складывается намного успешнее, чем для его жены украинки Элины Свитолиной.

Французский теннисист в четвертом круге соревнования в трех сетах справился с сербом Миомиром Кецмановичем — 7:5, 7:6, 6:3. Поединок длился два часа 37 минут. Примечательно, что Монфис — единственный участник мужской сетки Australian Open, который до сих пор не проиграл ни одного сета.

Француз не выходил в четвертьфинал турнира «Большого шлема» с 2019 года (US Open). На Australian Open Монфис последний раз пробился в данную стадию в 2016 году. Его соперником в четвертьфинале станет победитель матча между Маттео Берреттини и Пабло Каррено-Буста.

Напомним, что Элина Свитолина вылетела с Australian Open в третьем круге.

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