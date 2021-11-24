Моуринью: Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют завтра против «Зари»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий накануне матча с «Зарей» в рамках пятого тура Лиги конференций. Игра состоится 25 ноября в Риме, начало — 22:00. Луганчане прибыли в столицу Италии сегодня.



«Если победим «Зарю», останемся в игре. Если проиграем — вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть в Серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь.

Мы потеряли всех левых защитников. В связи с такой ситуацией, мы разработали другую схему игры, но наш состав не подходит под нее. Будем искать баланс, сыграет Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся. Возможно, он сыграет.

Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против «Зари». Не жду ничего особенного от Дзаньоло, жду от команды, мы должны сделать все, чтобы победить», — цитирует Моуринью ресурс Football Italia.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Евровесны не будет, Гармаш забивает даже в ЛЧ: пять главных выводов по матчу «Динамо» с «Баварией»

Только выездная победа над «Интером» оставит «Шахтеру» шансы на евровесну

Месси едет к Гвардиоле, Шериф борется за плей-офф Лиги чемпионов: за кем следить 24 ноября

«Шахтеру» отчаянно нужна победа над «Интером», но в Италии у «горняков» очень мало шансов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.