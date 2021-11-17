«Мотор» обыграл «Веспрем», добыв третью победу в Лиге чемпионов

17.11.2021
21:52
Новость
Гандбол
В матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» встречался с венгерским «Веспремом». Встреча завершилась победой запорожской команды со счетом 29:27.
Чемпион Украины одержал третьею победу в Лиге чемпионов, которая позволила ему подняться на четвертое место в группе.
Всего в группе восемь клубов, из которых первые шесть выходят в плей-офф турнира.
Лига чемпионов
Группа В
7-й тур
«Мотор» (Украина) – «Веспрем» (Венгрия) – 29:27 (14:12)
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«Мотор» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру своей группы
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