«Мотор» обыграл «Веспрем», добыв третью победу в Лиге чемпионов

В матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» встречался с венгерским «Веспремом». Встреча завершилась победой запорожской команды со счетом 29:27.

Чемпион Украины одержал третьею победу в Лиге чемпионов, которая позволила ему подняться на четвертое место в группе.

Всего в группе восемь клубов, из которых первые шесть выходят в плей-офф турнира.

Лига чемпионов

Группа В

7-й тур

«Мотор» (Украина) – «Веспрем» (Венгрия) – 29:27 (14:12)

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