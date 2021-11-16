Мороз: президент «Динамо» и Луческу приняли хорошее решение по арендованным «Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал об арендованных игроках «Динамо».



«В этом нет ничего удивительного: руководство обоих клубов обсудило этот вопрос между собой, и президент «Динамо» совместно с главным тренером киевской команды приняли хорошее, адекватное решение. Это нормально. И не стоит искать в таких ситуациях чего-то особенного. Мол, «Шахтер» и «Мариуполь», а сейчас вот – «Динамо» и «Черноморец». Тут есть своя история, и «Динамо» приняло такое решение. Футболисты должны играть – и для меня, как тренера, это - главное. Думаю, и для них тоже.

Как по части задействованности арендованных будет в следующем чемпионате – не знаю. Но считаю, что по матчу «Черноморец» - «Динамо» - это правильное решение. На сегодняшний день главный тренер киевлян Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис хотят посмотреть своих футболистов в деле. Допускаю, что по этому поводу могут быть какие-то кривотолки и все, что угодно. Но мы говорим о футболе, и о том, чтобы молодые ребята играли – это как-никак сменщики игроков первой команды «Динамо». Или какой-нибудь другой команды. А еще потенциальные кандидаты в национальную и молодежную сборную Украины. Так почему бы не посмотреть на их игру на фоне чемпиона страны и нашего гранда? Это хорошие и нормальные вещи, которые лично я приветствую».

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