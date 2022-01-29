«Mинай» расстанется с пятью игроками, которые на контракте с клубом

Первого февраля закарпатская команда отправится транзитом через Львов на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после январского сбора, во время которого были сыграны два спарринга — с «Дебреценом» и «Ужгородом», главный тренер Владимир Шаран уже не рассчитывает на пять игроков, связанных контрактом с клубом. Речь о Богдане Векляке, Андрее Семенко, Романе Бодне, Иване Станковиче и Владиславе Чушенко. Из них только Векляка, сыгравшего в десяти матчах, можно назвать игроком основного состава.

По итогам спаррингов Владимир Шаран определился, кто не нужен «Mинаю»

По имеющейся информации, на турецком сборе Владимир Шаран просмотрит еще трех потенциальных новичков, в частности, полузащитника из Словении. Заинтересован «Mинай» и в приглашении вратаря, переговоры ведутся с опытным Александром Бандурой из «Руха».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать «Зарю».

Ранее мы сообщали о том, кто из потенциальных новичков отправится на сбор «Миная» в Турцию.

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