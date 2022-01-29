«Mинай» расстанется с пятью игроками, которые на контракте с клубом

Первого февраля закарпатская команда отправится транзитом через Львов на зарубежный этап подготовки — в Турцию.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после январского сбора, во время которого были сыграны два спарринга — с «Дебреценом» и «Ужгородом», главный тренер Владимир Шаран уже не рассчитывает на пять игроков, связанных контрактом с клубом. Речь о Богдане Векляке, Андрее Семенко, Романе Бодне, Иване Станковиче и Владиславе Чушенко. Из них только Векляка, сыгравшего в десяти матчах, можно назвать игроком основного состава.
По имеющейся информации, на турецком сборе Владимир Шаран просмотрит еще трех потенциальных новичков, в частности, полузащитника из Словении. Заинтересован «Mинай» и в приглашении вратаря, переговоры ведутся с опытным Александром Бандурой из «Руха».
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать «Зарю».
Ранее мы сообщали о том, кто из потенциальных новичков отправится на сбор «Миная» в Турцию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.