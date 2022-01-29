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«Mинай» расстанется с пятью игроками, которые на контракте с клубом

Игорь Яслик
Игорь Яслик
29.01.2022
18:19
Новость
Футбол

Первого февраля закарпатская команда отправится транзитом через Львов на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после январского сбора, во время которого были сыграны два спарринга — с «Дебреценом» и «Ужгородом», главный тренер Владимир Шаран уже не рассчитывает на пять игроков, связанных контрактом с клубом. Речь о Богдане Векляке, Андрее Семенко, Романе Бодне, Иване Станковиче и Владиславе Чушенко. Из них только Векляка, сыгравшего в десяти матчах, можно назвать игроком основного состава.

По итогам спаррингов Владимир Шаран определился, кто не нужен «Mинаю»
По итогам спаррингов Владимир Шаран определился, кто не нужен «Mинаю»

По имеющейся информации, на турецком сборе Владимир Шаран просмотрит еще трех потенциальных новичков, в частности, полузащитника из Словении. Заинтересован «Mинай» и в приглашении вратаря, переговоры ведутся с опытным Александром Бандурой из «Руха».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать «Зарю».

Ранее мы сообщали о том, кто из потенциальных новичков отправится на сбор «Миная» в Турцию.

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