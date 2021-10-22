Микитин: «Заря» с болгарами провела два разных тайма

В третьем туре группового раунда Лиги конференций луганчане в гостях взяли верх над ЦСКА (София) со счетом 1:0.
Экс-игрок «Зари» Владимир Микитин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатления об игре в столице Болгарии.
«Чувствовалось, что последствия разгрома в последнем туре чемпионата УПЛ от «Шахтера» еще сказываются на игре луганчан. В Софии в первом тайме они были неуверенными в себе, слишком глубоко защищались. И будь хозяева умелее в завершающей стадии атак, то имели все шансы досрочно снять с повестки дня вопрос о победителе. Нужно отдать должное и вратарю «Зари» Дмитрию Мацапуре, который был на высоте.
После перерыва можно было увидеть на поле уже более знакомую «Зарю». Открыв счет, гости сумели выстоять и записали в свой актив первые три очка. Однако проблемы в игре луганчан остаются и это осложняет их шансы на выход в следующий раунд».
Напомним, что «Заря» занимает третье место в своей группе и следующий матч проведет 4 ноября, принимая в Запорожье ЦСКА.
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