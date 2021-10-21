Форвард «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк набрал четыре очка в стартовом матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс».

Украинец вышел со скамейки запасных и провел на площадке 16 минут. Михайлюк не реализовал ни один из трех дальних бросков, а также совершил три подбора.

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс» — 83:96 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)

Михайлюк перешел в Торонто в конце лета, подписав контракт на два года.

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